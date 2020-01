Sanremo. Infrastrutture, ambiente, ma anche confronto politico tra le diverse forze in campo in vista delle regionali 2020. Al Teatro Centrale di Sanremo, gli stati generali del movimento Liguria Popolare hanno riunito il centrodestra in quella che è, a tutti gli effetti la prima convention di partiti e movimenti civici che appoggiano la candidatura a governatore della Liguria del presidente uscente Giovanni Toti.

Presente alla convention il sindaco di Genova Marco Bucci: “Siamo tra i primi per le infrastrutture digitali – ha detto – Arriverà, infatti, a Genova, dall’India, una cavo da 240 terabyte che rappresenta il futuro di internet, ma poi mancano le strade. Abbiamo, dunque, bisogno di una infrastruttura ferroviaria e stradale, sia a Ponente che a Levante della Liguria”. Il sindaco del capoluogo ha spiegato così la propria presenza a Sanremo: “Porto la mia testimonianza con tutto il lavoro e l’attività che stiamo conducendo. Come sindaco metropolitano, illustrerò anche le sfide e le necessità per il futuro. Principalmente, le infrastrutture, ciò su cui dobbiamo puntare, non solo a Genova e provincia, ma in tutta la Liguria. Sono la chiave che determina lo sviluppo economico e la ricaduta occupazionale sul territorio. La nostra priorità è avere delle infrastrutture a livello europeo”. Tra le priorità, per Bucci: il tunnel della val Fontanabuona, il Ponte Morandi, la Gronda: “E le nostre autostrade, che sono fatte di ponti e gallerie ed hanno bisogno di tanta manutenzione per essere definite infrastrutture di altissimo livello”. L’inaugurazione del Ponte Morandi? “In primavera”. Si conosce una data precisa? “La primavera finisce il 21 giugno”.

Non è passata inosservata la presenza del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Quando ci sono problematiche e tematiche importanti, non c’è una casa giusta per parlarne – ha detto – Quello che è giusto è portarle a compimento e raggiungere l’obiettivo. Oggi sono qua per portare il saluto a Liguria Popolare, al presidente Toti e al sindaco Bucci e a tutto il pubblico presente, ma anche per portare al centro la questione delle infrastrutture. E’ un tema molto dibattuto in questo ultimo anno e mezzo. Oggi se vogliamo portare veramente al termine ad esempio la nostra Aurelia bis dobbiamo farlo tutti insieme, al di là dei colori politici e sicuramente deve nascere un tavolo di confronto diretto tra sindaci, Regione, Anas e Mit. Questo è essenziale per capire tutti i passaggi e non dimentichiamoci che nel 2021 c’è la scadenza del bando e lì sarà veramente un’occasione per far inserire il proseguimento dell’Aurelia bis”.

Quali sono le richieste alla Regione? “Sono quelle legate all’A10, all’A6, al Col di Tenda, al discorso dell’Aurelia Bis e del raddoppio ferroviario. Oggi in particolar modo ricordo il discorso dell’Aurelia bis perché a ritengo indispensabile in prospettiva dell’ospedale nuovo e degli investimenti che stiamo portando avanti sul territorio”.

Essere alla convention non significa però (almeno per ora) un appoggio al governatore Toti in vista delle Regionali: ” Aspetto anche di conoscere il candidato del centrosinistra, che al momento non è ancora uscito, poi prenderemo una decisione con molta serenità”, ha concluso Biancheri, ricordando che la sua lista, “Sanremo al centro”, è una lista civica.

Notizia in aggiornamento