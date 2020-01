Sanremo. Venerdì 13 dicembre, la biologa Monica Previati ha incontrato gli alunni delle classi quarte della scuola primaria A. Volta dell’I. C. Centro Levante di Sanremo per spiegare come far bene la raccolta differenziata e come questo faccia bene a noi e all’ambiente.

L’iniziativa rientra nel progetto “Differenziamoci a scuola”organizzata da Amaie Energia e Servizi S.r.l. in collaborazione con l’ufficio per il Servizio Scuola e Politiche giovanili del Comune di Sanremo, sul tema dei rifiuti e della sostenibilità ambientale, focalizzando l’attenzione sul mare quale immensa risorsa da proteggere e da salvare, soprattutto dall’inquinamento della plastica.

Gli alunni hanno seguito con vivo interesse la lezione della dottoressa Monica che ha saputo coinvolgerli e appassionarli su un tema così sentito e importante. I bambini e le maestre ringraziano l’esperta Monica e tutti gli organizzatori dell’ evento.