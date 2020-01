Sanremo. «Sono partito militare a 19 anni, destinato a Bolzano. Dopo 20 giorni di militare, i tedeschi mi hanno preso prigioniero e mi hanno portato in Germania nei lager nazisti». Inizia così la drammatica testimonianza di Bartolomeo Crespo, 95 anni, reduce di un campo di concentramento nazista: si è salvato solo grazie al bombardamento della città in cui era stato deportato. E’ fuggito e si è nascosto dietro a un mucchio di fieno. Ma “Berto”, come lo chiamano gli amici, non dimentica quell’orrore e gli amici che hanno perso la vita. Alcuni di loro, appena ventenni, sono andati al patibolo piangendo, con sulle labbra la «parola più cara e dolce, mamma», ricorda Bartolomeo.

Si è svolto oggi, davanti a numerose autorità civili e militari, il tradizionale omaggio alle vittime dell’orrore nazifascita che a Sanremo prevede la posa di una composizione floreale fregiato dal Tricolore alla lapide in corso Mombello in ricordo degli IMI internati nei lager nazisti.