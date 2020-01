Sanremo, Gabbani prova all’Ariston e si concede un break in piazza Bresca

Sanremo. Non c’è due senza tre? Chissà. Francesco Gabbani, vincitore dell’edizione 2016 nella sezione Nuove Proposte con “Amen” e l’anno successivo con “Occidentali’s Karma” tra i big, è di nuovo nella Città dei Fiori da questa mattina per le prove all’Ariston. La sua presenza non è passata inosservata.

Salito sul palco dopo la mitica Rita Pavone, Gabbani si è concesso un break in piazza Bresca dove ha pranzato al ristorante La Pignese, degustando prodotti del territorio. A raggiungerlo nel primo pomeriggio, prima del suo rientro in “scena”, ma solo per un tè, Diodato.

A immortalarlo è stato il noto procacciatore di autografi Max che ha colto l’occasione per arricchire la propria vasta collezione di fotografie con gli artisti della musica italiana.

(Acconciature da Festival)