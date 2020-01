Sanremo, furti e aggressioni in negozi del centro: denunciate due persone

Sanremo. Nelle scorse settimane sono state raccolte dai poliziotti di quartiere del commissariato di polizia di Sanremo diverse segnalazioni riguardanti tentati furti ed aggressioni commesse da una coppia in alcuni esercizi commerciali del centro.

Gli operatori hanno proceduto ad assumere informazioni dai testimoni e dalle vittime, ricostruendo così i movimenti ed acquisendo una dettagliata descrizione degli autori. A seguito dell’attività di indagine svolta, i poliziotti di quartiere sono riusciti a risalire ai due individui, già noti alle forze dell’ordine e alla cronaca cittadina per altri fatti di reato commessi nei mesi precedenti in Provincia (tra cui, la consumazione di alcune cene in noti ristoranti con successiva fuga senza pagare il conto, talvolta aggredendo i camerieri o ristoratori che tentavano di fermarli).

Nella mattina di ieri, nel centro città, i poliziotti hanno rintracciato la coppia di malfattori – uno di origini marocchine di 23 anni, l’altro imperiese di 37 anni - e hanno proceduto nei loro confronti per i reati commessi negli ultimi mesi.

Alla luce della recidiva, della pericolosità sociale e in considerazione dell’assenza per entrambi nella città di Sanremo di una dimora o di un’attività lavorativa, i fermati sono stati allontanati dal comune di Sanremo con Foglio di Via obbligatorio emesso dal Questore di Imperia.