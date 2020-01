Sanremo, finge una violenza sessuale: denunciata dalla polizia

Sanremo. Qualche giorno fa una donna peruviana, classe 1990, si è presentata al Commissariato di Polizia di Stato riferendo di aver avuto un vuoto di memoria di quasi 24 ore e di essersi ritrovata, dopo una serata trascorsa con amici in un locale del centro, su di una panchina alla stazione di Ventimiglia dove un’anziana donna, vedendola spaesata, si era offerta di riaccompagnarla a casa.

La donna ha raccontato di non ricordare nulla della serata e di aver visto sul suo corpo diverse ecchimosi di cui non sapeva fornire spiegazioni. Temendo di essere stata vittima di violenza sessuale, e non trovando più i suoi effetti personali ed il proprio cellulare, si è allora rivolta alla polizia per presentare denuncia.

Immediate le indagini volte alla ricostruzione dei fatti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza cittadina, mappando tutti gli spostamenti della donna e verificando i luoghi che aveva riferito di aver visitato oltre, naturalmente, a tutti gli accertamenti medici, al fine di riscontare il reato denunciato, particolarmente grave.

I primi dubbi circa le dichiarazioni della donna sono emerse già in ospedale dato che, a seguito di una visita specialistica, non sono emersi elementi chiari tali da ricondurre il suo stato fisico ad una violenza sessuale. Inoltre le testimonianze acquisite hanno reso palese che la donna aveva trascorso la serata in un locale fuori provincia e, dopo una crisi di gelosia, alla vista di un suo ex fidanzato, si era data ad un consumo smodato di alcol.

Successivamente, in precarie condizioni fisiche, aveva probabilmente dormito a lungo, tanto da non riuscire nemmeno a recarsi a lavoro il giorno successivo. Proprio per paura dell’assenza ingiustificata dal lavoro, aveva inventato di essere stata violentata.

E’ stato pertanto deferita all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme e affidata alle cura di uno psicologo per meglio approfondire le problematiche del caso.