Sanremo. Partenza sprint per l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu femminile che esordisce vincendo nel campionato di 3° divisione, sia in casa del Quiliano Volley (SV), imponendosi per 3/1 sulle savonesi, sia domenica nella 2° giornata giocata a Villa cittera, dove le ragazze della coach Fontanesi escono vincenti x 3/1 sul Maremola Volley pur disputando una partita sotto tono rispetto a quella giocata Venerdì 24/01 in trasferta.

Venerdì 24 gennaio la Mazzu Wow U12 CSI ha ottenuto una bella vittoria per 2/1 sull’Albenga Volley. Nella medesima giornata, al palazzetto di Imperia, è stata disputata la partita tra NSC Volley Imperia e la Mazzu Conad City, partita valida per il campionato U13/F CSI. Lo scontro ha visto vincente la formazione matuziana che si è imposta sulla formazione imperiese con un netto 3/0.

di 8 Galleria fotografica Sdp Mazzucchelli









Sabato 25 gennaio, presso il Mercato dei fiori, si è giocata la partita tra la Mazzu Wow e il Maremola Volley, valida per il campionato U12F/CSI. La formazione matuziana ne è uscita sconfitta per 3/0 ma si incominciano a vedere fasi di gioco.

Sabato 25 gennaio al Mercato dei Fiori, i ragazzi della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu U16/M FIPAV, hanno disputato un’ottima partita vincendo per 3/0, contro l’Alassio Volley facendo vedere una buona crescita di gruppo e di ogni singolo giocatore. Il coach Cane si reputa soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori.

Domenica 26 gennaio, presso Villa Citera, si è disputata la partita valida per il campionato U14/F CSI tra la Mazzu Conad City e il San Pio X Loano, purtroppo la formazione di casa ne è uscita sconfitta per 3/1. Nonostante la sconfitta, la prestazione delle ragazze matuziane è stata più che positiva considerando che le stesse giocatrici sono sotto età per questo campionato, che giocano sempre tutte e che a seconda dell’avversario viene applicato un sistema di gioco differente. Il coach Biglieri si reputa comunque soddisfatto della prestazione delle sue ragazze e vede nelle stesse una crescita sempre più importante.

Nella stessa giornata si è svolta un’altra tappa del concentramento FIPAV, S3 Scipione, ad Albenga al quale hanno partecipato diverse realtà pallavolistiche, compresa la SDP Mazzucchelli.