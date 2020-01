Sanremo, esplode colpi con la scacciacani. Denunciato per procurato allarme

Sanremo. Nel pomeriggio di sabato un equipaggio della Polizia di Stato impiegato nel controllo del territorio si recava in prossimità della ex stazione ferroviaria, vicino alla scogliera, ove un gruppo di persone riferiva di aver udito forti boati e successivamente aver notato un individuo esplodere alcuni colpi con un’arma da sparo.

Gli operatori individuavano in pochi minuti l’uomo segnalato, un giovane di origini marocchine, classe 2001, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale mostrava un atteggiamento arrogante negando l’accaduto e riferendo di trovarsi sulla scogliera solo “per abbronzarsi”.

Gli agenti, non convinti della spiegazione, dopo aver identificato il soggetto procedevano ad un suo controllo rinvenendo occultata sulla sua persona una pistola scacciacani.

I cittadini che poco prima avevano richiesto l’intervento dei poliziotti riconoscevano il ragazzo come l’autore dei colpi esplosi poc’anzi.

In ragione della confusione e della paura che la condotta dello straniero aveva ingenerato tra le persone ivi presenti, tanto che diversi si erano già allontanarti di corsa, gli operatori, accompagnato l’individuo presso gli Uffici del Commissariato, lo deferivano all’Autorità Giudiziaria per molestia alle persone e procurato allarme, sequestrando in seguito la pistola scacciacani quale corpo del reato.