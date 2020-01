Sanremo, domenica gli stati generali di Liguria Popolare. Bissolotti: «Primo evento di coalizione»

Sanremo. Si riuniranno per la prima volta a Sanremo domenica 19 gennaio, alle 10,30 presso il Teatro Centrale, gli stati generali di Liguria Popolare. Un momento di confronto, in vista delle elezioni regionali della prossima primavera, nel quale si affronterà in primis l’importante tema delle infrastrutture e dell’ambiente nel territorio ligure.

«Liguria Popolare farà parte del gruppo di liste e di partiti che appoggeranno il presidente Toti nelle regionali della primavera 2020 – spiega il vice presidente e coordinatore provinciale del movimento civico, Antonio Bissolotti – Quindi quello di domenica sarà il primo evento di coalizione visto che saranno presenti il governatore Giovanni Toti, il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, quello di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, il sindaco di Genova Marco Bucci e il nostro punto di riferimento nazionale, l’ex ministro Maurizio Lupi». Alla tavola rotonda parteciperà anche il consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa.

«Chiederemo un impegno importante per quanto riguarda un tema fondamentale come quello delle infrastrutture – conclude Bissolotti – Per far sì che la prossima giunta regionale, che siamo convinti sarà ancora quella di Toti – Possa portare a compimento il proseguimento dell’Aurelia bis, la conclusione del raddoppio ferroviario e altro ancora».

L’evento è aperto al pubblico.