Sanremo. Per gli abanti della buona cucina. Inaugura domani alle 18 in via privata Scoglio 14 la pizzeria-friggitoria “Napoletanapizza Senese”.

Giovanni Senese è un giovane pizzaiolo “figlio del Vesuvio”. Sin da piccolino lavora nel mondo della ristorazione, fa esperienza in un po’ tutti i campi ma poi si lascia travolgere dalla pizza napoletana. La sua passione vuole trasmetterla alle altre persone. La sua pizza napoletana è un po’ rivisitata, usando però tutta la tradizione e le specialità tipiche campane, creando una sorta di gemellaggio Campania-Liguria. Nel menù infatti non c’è solo pizza, ma tanti piatti di portata che richiamano subito atmosfere partenopee, rigorosamente con prodotti di stagione.