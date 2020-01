Sanremo. Piazza Muccioli scopre un nuovo locale di cucina italiana, a due passi dal centro storico, e in una posizione privilegiata che guarda al vicino monumento di Siro Carli, al campanile della cattedrale di San Siro e a due passi da via Matteotti e dal teatro Ariston. E’ il Lorè Restaurant, inaugurato nei giorni scorsi, si è presentato alla clientela qualificandosi come punto di riferimento per gli amanti della cucina mediterranea e del buon bere.

Due ampie sale completamente restaurate, un bancone da bar dove vengono preparati squisiti cocktail da personale esperto, il ristorante Loré offre un menù classico, reinterpretato in maniera speciale dal suo chef. La carta presenta diversi piatti vegani e i vostri amici animali sono i benvenuti.

Per chi ama prepararsi alla cena con un aperitivo, da Loré ci si può godere il calar della sera seduti nel dehor all’aperto. Aperto tutti a pranzo e a cena , si trova in piazza Vincenzo Muccioli, al civico 15.

Per info e prenotazioni: 0184.500716.

Facebook: m.me/restaurantlore