Sanremo. Tragedia sfiorata in via Padre Semeria, all’altezza del civico 452, intorno alle 8,30. Un uomo di 53 anni è rimasto ferito cadendo dallo scooter sul quale viaggiava per evitare l’impatto con un grosso ramo di pino che gli è crollato dinanzi a causa delle forti raffiche di vento. Solo per pochi istanti, il ramo si è spezzato prima che sopraggiungesse lo scooterista.

L’uomo ha riportato lesioni agli arti superiori. E’ stato stabilizzato e portato in ospedale, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, insieme con il personale sanitario del 118 e la polizia locale.