Sanremo, corso di Mu Massage Desian con Anita De Simone all’Accademia Formativa

Sanremo. La professione dell’estetista si è evoluta nel tempo, soprattutto in relazione al tipo di formazione che ricevono i professionisti del settore. Il livello di preparazione si è innalzato notevolmente anche grazie alle richieste dei consumatori che necessitano sempre di più di benessere non solo del corpo ma anche della mente.

Da questa esigenza è emersa l’importanza di innalzare il ruolo dell’estetista portandolo ad un livello superiore rispetto al passato, favorendo l’introduzione di nuove attività finalizzate alla cura della persona non soltanto in relazione all’estetica, ma soprattutto per migliorarne la qualità della vita.

Oggi per chi vuole svolgere l’attività di estetista è indispensabile formarsi in modo completo ed efficace. Il settore dell’estetica è in costante evoluzione, sia per le tecniche innovative, sia per i gusti di una clientela sempre più esigente.

Manuela Sartore e Patrizia Morreale dell’Accademia Formativa propongono questo corso di specializzazione e aggiornamento professionale rivolto a tutte le persone che operano nel mondo dell’estetica e del benessere.

Il corso è tenuto da Anita De Simone, estetista. Docente Nazionale Csen Operatore del benessere Insegnante del Massaggio Mumassage Desian Marchio registrato. Disciplina olistica riconosciuta a livello nazionale dalla CSEN

Il Mu Massage Desian in estetica è un trattamento naturale che nasce dalla conoscenza estratta da culture orientali. E’ un trattamento di alto impatto, naturalezza ed efficacia già dalle prime sedute.

Mu Massage Desian è un massaggio che riduce, modella, tonifica e disintossica il nostro organismo. E’ un perfetto connubio tra manualità ed elemento legno. La filosofia di questo metodo si basa sui 5 elementi energetici della cultura taoista: legno, fuoco, acqua, metallo, legno. Per ognuno dei 5 elementi è stato sviluppato un metodo di lavoro ben preciso.

Viene effettuato con attrezzi di legno naturale di faggio dalle particolari caratteristiche biostimolanti, riattivanti e fortemente drenanti, già dalla prima seduta ti permetterà di ridurre i centimetri di troppo e raggiungere uno stato di equilibrio psicofisico. Ottimo trattamento per chi ha problemi di cellulite e adipe localizzata. Mu Massage Desian riossigena i tessuti e riattiva la circolazione sanguigna e il sistema linfatico, ma i suoi benefici sono davvero tanti

il corso è organizzato con Anita de Simone, si terrà nella sede di Arma di Taggia il 25-26-27 gennaio.

La sede di Arma di Taggia si trova dentro la nuova Stazione dei Treni di Taggia-Arma, in una posizione strategica, che permette di raggiungere la scuola di formazione, in meno di 30 minuti sia da levante che da ponente.

All’Accademia Formativa si studia per diventare estetica si imparano le tecniche classiche: epilazione, pulizia del viso, manicure/pedicure, massaggio del corpo e del viso, make-up, ricostruzione unghie in gel. E si studiano anche le più attuali tecniche estetiche, indispensabili per lavorare nel mondo del benessere: riflessologia plantare, massaggio tecnico sportivo, massaggio olistico tibetano, naturopatia, massaggio con le pietre e le conchiglie, laminazione ciglia, ricostruzione unghie, naturopatia.

Nel 2020 verranno attivate la Make Up Academy e il corso di Dermopigmentazione con l’Internationale Make Up e Permanent Make Up Artist Andrea Pallamca.

Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore:

Sede di Sanremo in via Roma 4

Sede di Arma di Taggia presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia Via Brigate Partigiane Stazione Nuova dei treni

Per informazioni: Manuela Sartore 339/2123407, Patrizia Morreale 338/4687355, m.sartore@accademiaformativa.com.