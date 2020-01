Sanremo. In una coloratissima cerimonia, mercoledì 22 gennaio sono state consegnate ai bambini della “Casa dei bambini” e della Scuola Primaria “Montessori” di Sanremo, le borracce in alluminio donate dall’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, direttamente dalle mani della dirigente Annamaria Fogliarini, fautrice dell’iniziativa.

La distribuzione delle borracce, il cui logo è stato peraltro realizzato dai ragazzi della Secondaria di Primo grado “Pascoli”, si inserisce in una progettualità più ampia, che coinvolge tematiche importanti come l’alimentazione, il consumo, la spesa “sostenibile” e in generale la promozione di comportamenti eco-sostenibili, tutte inserite nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa dell’ITC Sanremo Levante. Le tematiche sopra citate sono peraltro in piena sintonia con le attività didattiche della Scuola Montessori di Sanremo ed i principi del Metodo applicato, che da sempre considera l’educazione ambientale importante per lo sviluppo sensoriale ed emotivo del bambino.

I ragazzi della Primaria hanno così potuto illustrare direttamente alla Dirigente, alle insegnanti ed ai rappresentanti dei genitori, intervenuti per l’occasione, le opere realizzate dalle classi già ad inizio anno scolastico per il #FridayForFuture del 27 settembre ed il loro significato, come il surriscaldamento della Terra e l’inquinamento dei mari. Problemi a cui le iniziative “plastic free” come questa ed il costante lavoro degli insegnanti cercano di porre un freno, partendo dall’educazione dei più piccoli.