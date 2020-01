Sanremo, conferenza dell’Unitre su “La straordinaria vita di Mario Calvino”

Sanremo. Venerdì 31 gennaio, alle 16, nella Sala degli Specchi del Comune, si terrà la conferenza dal titolo “La straordinaria vita di Mario Calvino. Il Fondo bibliografico Eva e Mario Calvino della Biblioteca Civica di Sanremo”, organizzata da Unitre Sanremo. Relatrice, Paola Forneris, già direttrice della biblioteca civica e presidente dell’Unitre di Sanremo.

Nel corso della sua attività alla guida della biblioteca civica, si è occupata in più occasioni di eventi realizzati dal Comune di Sanremo per ricordare lo scrittore Italo Calvino: dal convegno curato dal prof. Giorgio Bertone dell’Università di Genova, Italo Calvino a Writer for the next millennium nel 1996, alla giornata di studi in onore di Mario ed Eva Calvino Sulle orme dei Calvino tra Cuba e Sanremo.

Con l’ausilio di immagini tratte dal libro Il giardino segreto dei Calvino, del quale è co-autrice e altre tratte dalla Mostra Italo Calvino e le sue radici realizzata dalla biblioteca civica, verrà illustrato lo straordinario percorso biografico e scientifico del grande scienziato e agronomo sanremese, padre dello scrittore Italo Calvino. Inoltre, sarà presentato il fondo bibliografico Eva e Mario Calvino che venne donato dai figli, Italo e Floriano Calvino, nel 1979 alla biblioteca civica.

Il fondo consiste in un gran numero di pubblicazioni scientifiche di agricoltura ligure e tropicale provenienti da tutto il mondo. Parteciperanno alla conferenza gli studenti delle classi 3E e 3G del Liceo Cassini impegnati con l’Unitre nel progetto di alternanza scuola/lavoro coordinato dai docenti Patrizia Magnoni e Alessandro Marletta. Gli studenti interverranno con la lettura di alcuni brani tratti da scritti di Mario, Eva ed Italo Calvino.

Paola Forneris ha diretto la biblioteca civica dal 1988 al 2010 con l’incarico anche dell’organizzazione e della cura degli appuntamenti culturali del Comune di Sanremo. Si è occupata degli eventi realizzati dal Comune di Sanremo per ricordare lo scrittore Italo Calvino. Un suo saggio Rapporti tra l’estremo Ponente Ligure e la Russia è stato pubblicato nel volume l’Est europeo e l’Italia, edito dal CIRVI (Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia), Slatkine, Geneve,1995. Suoi saggi dedicati ad Edward Lear sono apparsi nel catalogo della mostra del 1997 a Sanremo e nel volume Immagini di Sanremo nel mondo, a cura di Emanuele Kanceff, edito dal Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia (1998).

Per il Comune di Sanremo ha curato I Russi a Sanremo tra Ottocento e Novecento di Piero Cazzola (1990) e la pubblicazione Sanremo Ottocento nei documenti dell’Archivio di Stato di San Remo e nella raccolta libraria della Biblioteca Civica (1997). Ha curato altresì, nel 2005, la seconda edizione di I Russi a Sanremo tra Ottocento e Novecento di Piero Cazzola e Marina Moretti, ampliata e in versione bilingue. E’ co-autrice del libro Il giardino segreto dei Calvino, Immagini dell’album di famiglia tra Cuba e Sanremo (De Ferrari editore, 2004) che è stato

insignito del Premio Grinzane Hanbury e ha curato con Loretta Marchi la mostra Calvino e le sue radici realizzata dalla Biblioteca Civica di Sanremo, con la collaborazione di Codess Cultura ed inaugurata a Sanremo nel 2005.

La mostra fu poi esposta nel 2008 alla Biblioteca di Mannheim su invito del Centro di Studi Italiani di Heidelberg, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda e l’Università di Mannheim. Dal 2013 al giugno 2019, presidente dell’Università delle Tre Età (UNITRE) di Sanremo. Attualmente è impegnata nell’ambito della scrittura e della divulgazione culturale. La sua pubblicazione più recente è “ La conchiglia dell’Isola delle Correnti”, favola con illustrazioni della pittrice Marisa Fogliarini (Zem editore, dicembre 2019).