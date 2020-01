Sanremo, con l’inizio dell’anno ricominciano gli allenamenti del Grafiche Amadeo

Sanremo. Già da oggi iniziano gli allenamenti per il Grafiche Amadeo donne che milita nel campionato regionale di serie C, infatti i due coach Sabrina Maragliano e Nando Guadagnoli hanno richiamato in palestra tutte le ragazze visto che nella prossima settimana dovranno affrontare due incontri chiave:

– giovedì il recupero contro il volare Volley Arenzano ad Arenzano alle 20.45

– sabato il derby contro la nuova Lega Sanremo al mercato dei fiori in casa delle cugine.

Un derby di sicuro interesse, una vera star cittadina che vede tra l’altro alcune giocatrici che hanno militato nel Riviera Volley Grafiche Amadeo giocare nella nuova Lega Sanremo anche in virtù della classifica che vede entrambe le squadre in zona pericolosa per la retrocessione.