Sanremo, capo vigilanza Casinò tenta di allontanare cliente ma cade dalle scale e si ferisce

Sanremo. E’ rimasto ferito, cadendo accidentalmente dalle scale, mentre tentava di allontanare un cliente che stava dando in escandescenze: il capo della vigilanza privata del Casinò, S.V., è stato portato in ospedale per le cure del caso e poi dimesso. E’ successo domenica sera. L’uomo era insieme a un dirigente quando un cliente ha iniziato a dare di matto, forse a causa di una serata sfortunata dal punto di vista delle vincite ai tavoli verdi della casa da gioco.

Nella caduta, l’addetto alla vigilanza ha riportato una lussazione della clavicola.