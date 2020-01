Sanremo, cantiere dell’Alfano fermo per non disturbare i clienti dell’hotel Royal. Chiesti danni al Comune

Sanremo. Cantiere dell’auditorium Alfano stoppato durante l’estate per non disturbare l’attività del vicino Royal Hotel. Le imprese appaltatrici presentano un conto danni al Comune che supera i 300 mila euro.

A tanto ammonta la richiesta del raggruppamento temporaneo costituito dalla A.G.S. Costruzioni s.r.l. di Vado Ligure e dalla matuziana Impresa Marino s.n.c. che, a partire dal primo giugno e fino al trenta di settembre, ormai dello scorso anno, sono state costrette a fermare i lavori a loro assegnati per la riqualificazione dell’anfiteatro comunale, su espresso ordine del direttore dei lavori, in virtù di un accordo sottoscritto tra l’amministrazione Biancheri e la direzione del noto cinque stelle nel febbraio del 2019, volto a limitare (se non eliminare del tutto) rumori molesti per i clienti dell'”Albergo Reale”.

Un accordo mal digerito dalle ditte che nel momento in cui si sono viste costrette a sospendere il cantiere, hanno optato per presentare all’ufficio Lavori Pubblici una richiesta di indennizzo del valore di 318 mila euro, quantificato sulla base degli utili persi a causa del blocco in cantiere dei mezzi per un periodo di tempo non previsto dal contratto con l’ente locale. Istanze, quelle delle imprese, ritenute in parte accoglibili da Palazzo Bellevue che però ne ha rivisto al ribasso la stima dei danni, piombata a quota 65 mila euro. Una cifra giudicata accettabile da entrambe le parti e che l’amministrazione comunale dovrà sborsare anche per evitare possibili contenziosi in sede giudiziale, l’ultimo dei quali, proprio per i lavori all’Alfano, costò il fermo dell’opera per oltre 16 anni.