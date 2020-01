Sanremo, Anas: «Lavori di adeguamento impianti lungo la statale 1 “via Aurelia”»

Sanremo. Prosegue l’ammodernamento degli impianti di illuminazione lungo la statale 1 “Via Aurelia”. Per consentire all’Amministrazione comunale di eseguire i lavori nel tratto compreso tra il km 665,403 e il km 665,773, nel comune di Sanremo, dalle 7 del 7 gennaio fino alle 24 del 31 gennaio sarà attivo il senso unico alternato.

L’intervento consiste, in particolare, nella sostituzione delle lampade e nella posa del cavo di alimentazione a servizio del nuovo impianto di illuminazione. Un possibile percorso alternativo è costituito dall’Aurelia bis.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.