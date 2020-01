Sanremo. Sopralluogo sul palco di piazza Colombo particolare, questa mattina, con niente meno che il direttore artistico della 70^ edizione del Festival Amadeus. Il conduttore televisivo si è preso un attimo di pausa dalle prove in corso all’interno del teatro Ariston per visitare, insieme ai manager Gianmarco Mazzi e Lucio Presta, la mega struttura che sta sorgendo sul solettone, deputata ad accogliere i big della musica che dal “tempio” ad essa dedicata si trasferiranno all’aperto per esibirsi di fronte al pubblico presente nella Città dei Fiori durante i giorni della kermesse canora.

Prima di rientrare al lavoro, il volto dei Soliti Ignoti promosso alla guida di un’edizione del Festival molto attesa, si è lasciato intervistare scambiando due parole al microfono di Riviera24.it. Come stanno andando queste prove Ama? «Il palco è spettacolare e abbiamo un’orchestra che suona benissimo. C’è tanta energia e voglia di iniziare».

Cosa ne pensi dell’idea di aprire il Festival alla città con il palco in piazza Colombo? «E’ una cosa storica. In 69 anni non è mai accaduto che ci sia stato un palco esterno e che un’artista che si esibisce all’Ariston possa esibirsi per la città. E’ un palco dedicato a tutti coloro che verranno a Sanremo».

Festival e polemiche sui contenuti di alcune dichiarazione e testi ritenuti impropri per una manifestazione nazional-popolare come il Festival. Si esibirà Junior Cally sul palco dell’Ariston? «Vedremo tanti tanti meravigliosi cantanti… le polemiche fanno parte del Festival, ma fortunatamente dal 4 febbraio vincerà la musica».