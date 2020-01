Sanremo, Agenzia Generali Italia Spa cerca consulenti commerciali

Sanremo. L’Agenzia Generali Italia Spa di Sanremo-Ventimiglia ricerca consulenti commerciali.

Si offre:

– formazione specialistica;

– iscrizione all’albo degli Intermediari Assicurativi;

– affiancamento e percorso di carriera;

– contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. incentivi economici legati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati;

– fisso da subito;

– provvigioni.

«Cerchiamo persone dinamiche, motivate, con spiccate abilità commerciali e buone capacità di comunicazione, da avviare alla carriera Manageriale di Consulente Assicurativo.

I requisiti fondamentali per ricoprire questo ruolo sono: buone doti relazionali e comunicative; predisposizione al lavoro in team e al lavoro per obiettivi; ambizione e voglia di crescere professionalmente; diploma o laurea con esperienza; buone competenze informatiche; predisposizione e interesse al lavoro per obiettivi; disponibilità alla mobilità territoriale; gradita esperienza nella conduzione, anche telefonica, di trattative commerciali finalizzate alla vendita preferibilmente nel settore e assicurativo. La sede di lavoro è Sanremo/Ventimiglia.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (LEGGE 903/77). I candidati possono inviare il CV, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo mail: agenzia.sanremo.it@generali.com» – fa sapere l’agenzia.