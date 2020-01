Sanremo. Da circa due ore il liceo G.D Cassini ha aperto le porte ai futuri Cassiniani. Circa 140 ragazzi in totale sono stati accolti nella palestra del liceo dove sono stati divisi in gruppi, classico, scientifico, linguistico e tre gruppi misti, classico-scientifico, linguistico-scientifico e classico-linguistico secondo i vari indirizzi da loro scelti per poi recarsi nelle classi.

In questo momento ad accompagnarli nelle varie aule, dove i ragazzi stanno seguendo delle lezioni demo da veri liceali, sono presenti studenti tutor dei diversi indirizzi. I futuri classicisti hanno assistito a sei lezioni, ovvero: “Semplicemente comunicazione”, “Le parole del greco: il lessico della felicità”, “La lingua di ‘Charlie and the Chocolate Factory’”, “Dalla letteratura alla filosofia: il mito di Atteone”, “Eroi in fondo al mare” e “Cogli l’attimo”.

Il gruppo dello scientifico ha preso parte alle seguenti sei simulazioni: “Geometric shapes”, “Mettiamoci in moto con l’elettricità e non solo”, “Mettiamoci in gioco con la matematica”, “Viaggio nel microscopio”,“Sapere aude” e “I Social”.

Infine i futuri alunni del linguistico hanno partecipato anche loro a sei presentazioni: “Descubriendo a Van

Gogh”, “English and soft skills Around Europe with Erasmus”, “L’alfabeto Яusso”, “Le Francais:quelle drôle de langue”, “Cantamos el Alfabeto” e “Willkommen”.

Al termine della mattinata, i ragazzi saranno riaccompagnati nella palestra per un ultimo saluto prima dell’incontro che si terrà questo pomeriggio nell’aula magna di Villa Magnolie e a cui potranno partecipare i genitori per conoscere i professori e il dirigente scolastico Claudio Valleggi.