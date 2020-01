Sanremese-Fezzanese, la lista dei giocatori convocati

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con la Fezzanese. Il match, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani, domenica 12 gennaio, allo stadio “Miro Luperi” di Sarzana, con inizio alle 15.

In casa matuziana c’è grande voglia di rivalsa per riscattare il passo falso di una settimana fa con la Caronnese e, nello stesso tempo, la sconfitta dell’andata: era l’8 settembre scorso quando la Fezzanese espugnò di misura (0-1) e non senza polemiche lo stadio Comunale con un calcio di rigore realizzato da Cantatore al 19′ del primo tempo.

La squadra, dopo essersi soffermata in sala video, si è spostata sul prato del Comunale per la rifinitura. Dopo il classico torello e alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, i biancoazzurri hanno lavorato sul terreno di gioco. Mister Ascoli ha torchiato i suoi ragazzi mettendo a punto tattiche e schemi in fase difensiva e offensiva e, alla fine, registrando i movimenti sui calci piazzati.

Al termine dell’allenamento, è stato diramato l’elenco dei convocati: tutti a disposizione, ad eccezione di Pici e Lo Bosco che continuano a lavorare a parte.

Portieri: Caruso (’99), Signorini (’99), difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace (’00), Ponzio (’01), centrocampisti: Taddei, Spinosa, Demontis, Fenati, Gagliardi, Likaxhiu (’00), Maroni (’00), attaccanti: Colombi, Scalzi, De Julis, Calderone (’01), Pellicanò (’02).