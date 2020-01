San Bartolomeo al Mare, lavori di bonifica dall’amianto: ufficio postale spostato in un prefabbricato

L’ufficio postale di San Bartolomeo al Mare verrà gestito per 3 mesi in un ufficio temporaneo (container/prefabbricato), a partire dal quale verranno assicurati agli utenti gli stessi servizi già garantiti dalla sede originaria, compreso il servizio di consulenza e ritiro inesitate.

Ciò per consentire di effettuare i lavori di bonifica dall’amianto dell’edificio che ospita l’ufficio. Il prefabbricato sarà situato sempre in piazza Rossini.