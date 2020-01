San Bartolomeo al Mare, assistenza scolastica comunale: iscrizioni aperte fino a venerdì

Il Comune di San Bartolomeo al Mare informa che le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica comunale (refezione, scuolabus ed eventuali corsi pomeridiani) per l’anno scolastico 2020-2021 sono aperte solo fino a venerdì 31 gennaio.

Gli interessati che non hanno ancora provveduto possono ritirare i moduli di iscrizione presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Bartolomeo al Mare (in via XX Settembre 1) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.

La modulistica e le relative circolari informative sono disponibili anche sul sito www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it. La restituzione allo stesso ufficio dei moduli compilati e sottoscritti dovrà avvenire entro il 31 gennaio secondo gli orari sopra elencati.

Per ogni chiarimento contattare il Servizio Assistenza Scolastica al numero 0183 40921 (signora Simonetta).