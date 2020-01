Sanremo. Salvaguardia della costa e recupero delle scogliere danneggiate dalla tremenda mareggiata dell’ottobre 2018, Palazzo Bellevue approva progetti definitivi di messa in sicurezza del valore totale di circa 5 milioni di euro.

E’ questa la somma degli interventi più urgenti che l’amministrazione Biancheri non vuole ritardare, onde evitare situazioni devastanti per l’ecosistema balneare e, di conseguenza, per il comparto turistico della Città dei Fiori. Gli elaborati, commissionati a tre professionisti distinti (i sanremesi Pierfrancesco Russo e Manuel Bianchi, oltre al savonese Paolo Gaggero), hanno evidenziato l’importanza di intervenire a tutto tondo, da ovest a est del lungomare matuziano. Le opere più importanti, economicamente parlando, riguardano il ripascimento delle spiagge di Corso Marconi (importo lavori stimato di 1 milione di euro); a cui segue il consolidamento delle scogliere di Pian di Poma (450 mila euro) e la sistemazione della condotta sottomarina di scarico delle acque che di dilunga verso il mare nel quartiere della Foce (400 mila euro).

Sul versante opposto, un’occhio di riguardo dovrà averlo il litorale dei Tre Ponti, dove si prevedono lavori per un totale di 980 mila euro. Non sono da meno le opere necessarie a Bussana Mare sia per tutelare l’arenile che per sistemare le condotte fognarie: un totale di investimenti che, anche in questo caso, sfiora il milione di euro. Nella zona centrale della città, invece, sono le scogliere dell’Imperatrice ad avere bisogno del maggior consolidamento (600 mila euro).

Questo il quadro economico dei progetti principali, elaborati dall’amministrazione comunale per poter accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria, senza i quali difficilmente si potrà dare un concreto esito a questo tipo di interventi. Fondi che comunque non basteranno a coprire la totalità delle spese, alle quali il municipio dovrà partecipare in misura del 40 per cento dello stanziamento regionale.

Nel frattempo, a due anni di distanza da quei fatti, la situazione del territorio matuziano è andata ulteriormente complicandosi con le numerose frane che hanno coinvolto alcuni tra i principali collegamenti cittadini nei recenti episodi di forte maltempo. Un bilancio impietoso anche per un Comune con un bilancio sano come quello di Sanremo.