Rugby ligure, le partite del fine settimana: Union Riviera affronta Moncalieri

Genova. Per l’ultima domenica del mese di gennaio è prevista la seconda giornata del girone di ritorno della serie A, con le due squadre liguri impegnate in altrettanti confronti di estrema importanza per il loro rispettivo futuro.

Duello d’alta classifica a Recco con i cussini subalpini, lotta per la salvezza per il CUS in gara nel bresciano. E se i goliardi genovesi dovranno recuperare la domenica successiva il test con il CUS Torino, il team rivierasco invece osserverà due turni consecutivi di riposo in concomitanza dell’inizio del Torneo delle Sei Nazioni. Nella Serie C tutto procede verso la conclusione delle prime fasi. A Sant’Olcese si giocherà il primo recupero dei due derby con il Savona, mentre lo Spezia in C/2 sarà ospite dei Lions Tortona. Sempre interessante il programma delle giovanili con in primis gli Under 18 degli Embriaci impegnati nell’Elite a Lecco e l’Amatori Genova a Parabiago. Finale di categoria Under 16 invece al Carlini fra CUS Genova e Calvisano.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO) Domenica 14,30

Tossini Recco – Itinera CUS Torino (Carlo Androne/Recco arb. Tomo’ di Roma gdl Franchini/Giovanelli)

I Centurioni Lumezzane – CUS Genova MAW Stadium – VillaCarcina/BS arb. Bottino gdl Favaro/Sgura

TK GROUP VII Torino – Biella

A.S.R. Milano – Accademia Ivan Francescato

Amatori Alghero – Parabiago

Classifica: Accademia e Biella punti 39, Pro Recco 35, VII Torino e CUS Torino (*) 34, A.S.R. Milano 25, Parabiago 22, Alghero 10, CUS Genova (*) e I Centurioni punti 7.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 ( RECUPERO) domenica 14,30

Amatori Genova – Savona (Comunale di Sant’Olcese arb. Kamili)

Classifica: CUS Pavia punti 29, Savona (**) 27, Amatori Genova (**) 20, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURE/PIEMONTESE (II GIORNATA/RITORNO) domenica 14,30

Lions Tortona – DR Ferroviaria Spezia (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Alaimo)

Saluzzo – ValTanaro (Sportivo Cavallermaggiore arb. Sibona)

Le Tre Rose e CUS PO in sosta

Classifica: R.C. Spezia punti 34, Tortona 25, CUS PO 23, Valtanaro 15, Saluzzo 6, Le Tre Rose 5, CFFS Cogoleto – 15.

(CFFS Cogoleto dopo aver rinunciato a tre partite è stato escluso dal campionato – La classifica sarà aggiornata la prossima settimana)

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA/RITORNO) domenica 12,30

Tutto Cialde Lecco – FTGI Embriaci (C.S. del Bione/Lecco arb. Scaglia)

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Torino

Como – Nordival Rovato

IM Exchange Viadana – A.S.R. Milano

Unione Monferrato – CUS Milano

Classifica: Calvisano (*) punti 42, ASR Milano 41, Unione Monferrato 35, Rovato 28, CUS Milano 22, Lecco 20, Embriaci 16, CUS Torino (*) 15, Viadana 9, Como punti 3.

UNDER 18 INTERREGIONALE 2 DI AREA (III GIORNATA ANDATA) domenica

Parabiago – Amatori Genova (Venegoni 12,30 arb. Ghisalberti)

Velate – FTGI Ticinensis

Jr Brescia – Ivrea

Franciacorta – Biella

Classifica: Parabiago punti 9, Franciacorta 7, Velate, Amatori Genova e Biella 6, Jr Brescia 5, Ivrea 1, Ticinensis punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 – TROFEO TONINO D’ALTORIO – (II GIORNATA/ANDATA) domenica

FTGI Embriaci/2 – Rivoli (Stadio Carlini 12,30 arb. Grondona)

VII Torino – San Mauro (Cascina Nuova/Settimo To.)

FTGI Ligues1 – Amatori Novara (Carlo Androne/Recco arb. Costa)

Classifica: VII Torino e Rivoli punti 5, Novara, Ligues, San Mauro (*) ed Embriaci2 (*) punti 0.

UNDER 18 GIRONE 2 – TROFEO ROBERTO FUSCO – (II GIORNATA/ANDATA) dom. 12,30

Chieri – FTGI Ligues/2 (Comunale di Pessione arb. Chiarle)

Collegno – Unione Monferrato/2 (Campo Allende arb. Tonin)

Moncalieri – Union Riviera (Stadio Giacomelli arb. Buso)

Classifica: Moncalieri, Collegno e Ligues2 punti 5, Union Riviera, Chieri e Monferrato2 punti 0.

UNDER 16 SPAREGGIO/RITORNO (domenica ore 16,30) – andata 7/0 -

CUS Genova – Kawasaki Robot (Stadio Carlini arb. Chiara Perata)

UNDER 14 (XI GIORNATA)

– S A B A T O –

Province dell’Ovest/1 – Imperia (Branega di Ge/Prà ore 14,30 arb. Olivieri)

Province dell’Ovest/2 – Sanremo (Branega di Ge/Prà ore 15,30 arb. Lanza)

CUS Genova/2 – Savona (Carlini ore 15,30 arb. Anselmi)

CUS Genova/1 – R.C. Spezia (Carlini ore 16,30 arb. Shulgina)

Vespe Cogoleto – Pro Recco (Marco Calcagno/Cogoleto ore 15,30 arb. Villa)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

– S a b a t o –

Campo Carlo Androne di Recco ore 14,30 (arb. Romanu)

Campo Comunale di Sant’Olcese ore 14,30 (arb. Malaspina)

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (IV GIORNATA RITORNO) domenica 14,30

CUS Genova – CUS Milano (Stadio Carlini/Genova arb. Zaami)

Biella – Lions Tortona

Monza – CUS Pavia

Le Mastine Parabiago in sosta

Classifica: Monza punti 36, CUS Pavia 35, CUS Milano 25, Parabiago 20, CUS Genova 15, Tortona 9, Biella 0.