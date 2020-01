Rugby ligure, le partite del fine settimana. L’Union Riviera scende in campo

Genova. Eccoci al classico giro di boa, con l’inizio del girone di ritorno nella serie A dove Pro Recco e CUS Genova, anche se incamminate verso strade ben diverse, cercano affermazioni chiarificatrici. Recco punta in alto e per rimanere in contatto con le prime della classe occorre fare punti proprio dopodomani al Carlini nel derby fratricida con un CUS Genova che, nel contempo è in affanno nelle ultime posizioni nella graduatoria del Girone 1.

Il CUS Genova va incontro ad almeno due confronti che potrebbero mutare in modo consistente le aspirazioni di salvezza dalla retrocessione: in primis fare punti con il Recco, idem nel test successivo a Lumezzane con i Centurioni, sarebbe la ricetta giusta per arrivare in modo idoneo alla doppia sosta di febbraio.

Intanto proseguono gli impegni in C/1 con Savona ed Amatori Genova intenzionati a salire in classifica e puntare alla Fase Promozione, mentre in C/2 riprendono le gare dopo un mese di pausa e con uno Spezia lanciato verso nuovi orizzonti! Che dire poi degli appuntamenti delle giovanili. In questo fine settimana c’è proprio l’imbarazzo della scelta con interessanti test su tutti i fronti da Imperia a Genova, da Sant’Olcese al Branega di Prà, oltre agli impegni fuori Regione.

Tra l’altro domenica inizia anche il Girone 2 ligure piemontese dell’Under 18, che assegnerà il Trofeo Roberto Fusco. Stella d’oro al merito dirigenti al merito CONI, atleta, tecnico, dirigente del CUS Genova Rugby e per ben ventisei anni Presidente del Comitato Regionale FIR, Fusco ha lasciato un ricordo indelebile nel rugby ligure che il tempo non potrà mai scalfire!

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA/RITORNO) Domenica 14,30

CUS Genova – Tossini Recco (Stadio Carlini arb. Gabriel Chirnoaga di Roma gdl Giovanelli e Biagioni)

Accademia Ivan Francescato – TK Group Torino

Parabiago – I Centurioni Lumezzane

Biella – A.S.R. Milano

Itinera CUS Torino – Amatori Alghero

Classifica: Accademia e Biella punti 34, VII Torino 33, Pro Recco 31, CUS Torino (*) 30, A.S.R. Milano 23, Parabiago 20, Alghero 10, CUS Genova (*)6, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 ( IV GIORNATA/RITORNO) domenica 14,30

ProRecco/B – Savona (Carlo Androne/Recco arb. Buso)

Amatori Genova – Union Riviera (Comunale Sant’Olcese arb. Franchini)

Federgari CUS Pavia in pausa

Classifica: CUS Pavia punti 29, Savona (**) 22, Amatori Genova (**) 15, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURE/PIEMONTESE (I GIORNATA/RITORNO) domenica

DR FERROVIARIA Spezia – CUS Piemonte Orientale (ore 14,30 Denis Pieroni/Spezia arb. Vassallo)

CFFS Cogoleto – Lions Tortona (12,00 CarloAndrone/Recco arb. Shulgina )

Le Tre Rose Casale – Valtanaro ( 14,30 Campo Ronzone/Casale M. arb. Alaimo)

Saluzzo in sosta

Classifica: R.C. Spezia punti 29, CUS PO 23, Tortona 20, Valtanaro 10, Saluzzo 6, Le Tre Rose 5, CFFS Cogoleto – 11.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO) dom. 12,30

FTGI Embriaci – CUS Torino (StadioCarlini/Genova)

CUS Milano – Kawasaki Robot Calvisano

Nordival Rovato – Unione Monferrato

Tutto Cialde Lecco – IM Exchange Viadana

A.S.R. Milano – Como

Classifica: Calvisano (*) punti 37, ASR Milano 36, Unione Monferrato 30, Rovato 27, CUS Milano 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Embriaci 11, Viadana 8, Como punti 3.

UNDER 18 INTERREGIONALE 2 DI AREA (II GIORNATA ANDATA) Dom.12,30

Amatori Genova – Velate (Comunale Sant’Olcese arb. Balducci)

FTGI Ticinensis – Parabiago

Biella – JR Brescia

Ivrea – Franciacorta

Classifica: Jr Brescia e Velate punti 5, Parabiago 4, Franciacorta ed Amatori Genova 2, Biella 1, Ivrea e Ticinensis punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 – TROFEO TONINO D’ALTORIO – (I GIORNATA/ANDATA) Dom. 12,30

VII Torino – FTGI Ligues (Cascina Nuova/Settimo To.

SanMauro – FTGI Embriaci2 (D’Altorio)

Rivoli – Amatori Novara

UNDER 18 GIRONE 2 – TROFEO ROBERTO FUSCO – (I GIORNATA/ANDATA) Dom. 12,30

Union Riviera – FTGI Ligues2 (Campo PinoValle/Imperia arb. Costa)

Collegno – Chieri (Allende arb. Chiarle)

Unione Monferrato/2 – Moncalieri (DLF Alessandria arb. Platanìa)

UNDER 16 SPAREGGI (sabato)

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Genova ( ore 16,30 San Michele/Calvisano)

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (V GIORNATA/RITORNO)

– D o m e n i c a –

Amatori Genova – Province dell’Ovest (11,00 Comunale Sant’Olcese arb. Anselmi)

– S a b a t o –

FTGI Marengo – Union Riviera (ore 15,00 Comunale Pasturana arb. Mansouri)

Classifica: Amatori Genova punti 14, Ligues2 10, Union Riviera (*) 9, Province dell’Ovest (*) 5, Marengo (*) punti 0.

UNDER 14 (XI GIORNATA)

– S a b a t o –

Province dell’Ovest/1 – Amatori Genova (ORE 14,30 Branega/Prà arb. Borgo)

Province dell’Ovest/2 – Acqui Septebrium ( 15,30 Branega/Prà arb. Cassinelli)

Pro Recco – CUS Genova /2 ( 15,30 CarloAndrone/Recco arb. Ermellino)

Imperia – CUS Genova/1 – Sanremo – triangolare – Campo Pino Valle di Imperia ore 15,30 arbitri A. Ardoino e L. Ardoino)

. d o m e n i c a –

Savona – Vespe Cogoleto (ore 11,00 Fontanassa/SV arb. Grondona)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 10 – 8 – 6

– S A B A T O –

Comunale di Sant’Olcese ore 14,30

Stadio Carlini di Genova ore 15,30

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (III GIORNATA RITORNO) domenica

Lions Tortona – CUS Genova (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Calandri)

CUS Milano – Monza

CUS Pavia – Parabiago

Biella in sosta

Classifica: Monza punti 32, CUS Pavia 30, CUS Milano 25, Parabiago 20, CUS Genova 10, Tortona 9, Biella 0.

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 14

Sabato 15,30 Stadio del Rugby di Biella