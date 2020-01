Rugby ligure, i risultati delle partite del fine settimana

Genova. Allo stadio Carlini il derby del rugby ligure per antonomasia è stato vinto da un concreto Recco che ha messo a segno tre mete con Gaggero, Becerra e Matteo Barisone, con le due trasformazioni di Luca Roden. Meta genovese di Barry Fassouma con una trasformazione e due penalty di Sandri. Rivieraschi sempre più vicini alla vetta della classifica, CUS Genova sempre più in difficoltà nella zona retrocessione.

Intanto in serie C buona giornata per il rugby ligure con brillanti affermazioni per Savona ed Amatori Genova, ormai sicuri di accedere alla fase promozione anche se rimangono da recuperare i due confronti diretti. In C/2 lo Spezia ha nuovamente maramaldeggiato al “Denis Pieroni” stoppando il CUS PO, ed il pensiero è ormai rivolto ai play off.

A livello giovanile spicca la nuova affermazione casalinga degli Under 18 Embriaci sul CUS Torino in gara nel girone Elite, e fanno sensazione anche la vittoria a Sant’Olcese degli Under 18 degli Amatori Genova sul Velate, e quella degli Under 16 del CUS Genova a Calvisano.

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA/RITORNO)

CUS Genova – Tossini Recco 13/19

Accademia Ivan Francescato – TK Group Torino 24/20

Parabiago – I Centurioni Lumezzane 29/32

Biella – A.S.R. Milano 38/36

Itinera CUS Torino – Amatori Alghero 41/6

Classifica: Accademia e Biella punti 39, Pro Recco 35, VII Torino e CUS Torino (*) 34, A.S.R. Milano 25, Parabiago 22, Alghero 10, CUS Genova (*) e I Centurioni punti 7.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 ( IV GIORNATA/RITORNO)

ProRecco/B – Savona 5/27

Amatori Genova – Union Riviera 40/19

Federgari CUS Pavia in pausa

Classifica: CUS Pavia punti 29, Savona (**) 27, Amatori Genova (**) 20, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURE/PIEMONTESE (I GIORNATA/RITORNO)

DR FERROVIARIA Spezia – CUS Piemonte Orientale 48/11

CFFS Cogoleto – Lions Tortona (n/d)

Le Tre Rose Casale – Valtanaro 21/31

Saluzzo in sosta

Classifica: R.C. Spezia punti 34, CUS PO 23, Tortona (*) 20, Valtanaro 15, Saluzzo 6, Le Tre Rose 5, CFFS Cogoleto (*) – 11.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO)

FTGI Embriaci – CUS Torino 38/19

CUS Milano – Kawasaki Robot Calvisano 29/39

Nordival Rovato – Unione Monferrato 22/26

Tutto Cialde Lecco – IM Exchange Viadana 29/22

A.S.R. Milano – Como 46/10

Classifica: Calvisano (*) punti 42, ASR Milano 41, Unione Monferrato 35, Rovato 28, CUS Milano 22, Lecco 20, Embriaci 16, CUS Torino (*) 15, Viadana 9, Como punti 3.

UNDER 18 INTERREGIONALE 2 DI AREA (II GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – Velate 15/13

FTGI Ticinensis – Parabiago 10/20

Biella – JR Brescia 36/17

Ivrea – Franciacorta 19/26

Classifica: Parabiago punti 9, Franciacorta 7, Velate, Amatori Genova e Biella 6, Jr Brescia 5, Ivrea 1, Ticinensis punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 – TROFEO TONINO D’ALTORIO – (I GIORNATA/ANDATA)

VII Torino – FTGI Ligues 31/11

SanMauro – FTGI Embriaci2 (n/d)

Rivoli – Amatori Novara 26/15

Classifica: VII Torino e Rivoli punti 5, Novara, Ligues, San Mauro (*) ed Embriaci2 (*) punti 0.

UNDER 18 GIRONE 2 – TROFEO ROBERTO FUSCO – (I GIORNATA/ANDATA)

Union Riviera – FTGI Ligues2 10/29

Collegno – Chieri 44/5

Unione Monferrato/2 – Moncalieri 0/70

Classifica: Moncalieri, Collegno e Ligues2 punti 5, Union Riviera, Chieri e Monferrato2 punti 0.

UNDER 16 SPAREGGIO/ANDATA (sabato)

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Genova 0/7

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (V GIORNATA/RITORNO)

Amatori Genova – Province dell’Ovest 34/12

FTGI Marengo – Union Riviera 19/47

Classifica: Amatori Genova punti 19, Union Riviera (*) punti 14, Ligues2 10, Province dell’Ovest (*) 5, Marengo punti 0.

UNDER 14 (XI GIORNATA)

Province dell’Ovest/1 – Amatori Genova 49/5

Province dell’Ovest/2 – Acqui Septebrium(Black Herons) 54/12

Pro Recco – CUS Genova /2 24/29

Triangolare: Imperia – CUS Genova 5/14, Imperia – Sanremo 15/7, Sanremo – CUS Genova 22/17

Savona – Vespe Cogoleto 79/5

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (III GIORNATA RITORNO)

Lions Tortona – CUS Genova 0/22

CUS Milano – Monza 5/13

CUS Pavia – Parabiago 22/5

Biella in sosta

Classifica: Monza punti 36, CUS Pavia 35, CUS Milano 25, Parabiago 20, CUS Genova 15, Tortona 9, Biella 0.