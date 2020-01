Rugby ligure, i risultati del fine settimana

Genova. Nella giornata più nera per il CUS Genova, sconfitto al Carlini dall’ASR Milano, la Pro Recco è andata a espugnare l’imbattuto campo del San Michele di Calvisano dell’Accademia federale. Ma i risultati che hanno raccolto le squadre giovanili liguri hanno senza dubbio rincuorato tutto il movimento regionale.

Intanto è arrivata la prima affermazione stagionale in campo esterno dell’Under 18 degli Embriaci, vittoriosi a Como nel girone di Elite, poi sempre fra gli under 18 ma nel Girone Territoriale, è arrivato un prezioso pareggio per gli Amatori in gara ad Ospitaletto Bresciano con i pari età franciacortini.

Dulcis in fundo le altre belle prestazioni, suggellate da altrettante vittorie tra gli under 16 per il CUS Genova e la Ligues1, in gara negli spareggi con le squadre piemontesi di Biella e Collegno. L’altra under 16 della Ligues2, pur soffrendo i coriacei giovani del Marengo, hanno vinto il recupero programmato sabato scorso a Pasturana.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA/ANDATA)

CUS Genova – A.S.R. Milano 13/34

Accademia Ivan Francescato – Tossini Recco 22/27

ITINERA CUS Torino – TK Group VII Torino 10/7

Amatori Alghero – I Centurioni Lumezzane 20/5

Parabiago – Biella 20/24

Classifica: Accademia e Biella punti 34, VII Torino 33, Pro Recco 31, CUS Torino (*) 30, A.S.R. Milano 23, Parabiago 20, Alghero 10, CUS Genova (*)6, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (IV GIORNATA/RITORNO)

Union Riviera – FEDERGARI CUS Pavia 7/27

Cadetti Recco – Amatori Genova 0/74

Savona in sosta programmata

Classifica: CUS Pavia punti 29, Savona (**) 22, Amatori Genova (**) 15, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IX GIORNATA/ANDATA)

Como – FTGI Embriaci 19/28

IM Exchange Viadana – Kawasaki Robot Calvisano 20/27

Nordival Rovato – CUS Milano 59/5

Unione Monferrato – Tutto Cialde Lecco 40/10

CUS Torino – A.S.R. Milano 22/31

Classifica: Calvisano (*) punti 37, ASR Milano 36, Unione Monferrato 30, Rovato 27, CUS Milano 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Embriaci 11, Viadana 8, Como punti 3.

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (RECUPERO)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 21/31

Classifica: Amatori Genova punti 14, Ligues2 10, Union Riviera (*) 9, Province dell’Ovest (*) 5, Marengo (*) punti 0.

UNDER 18 INTERREGIONALE GIRONE 1 LIVELLO II (I GIORNATA ANDATA)

Franciacorta – Amatori Genova 18/18

Parabiago – Biella 20/15

Ivrea – Velate 21/33

Junior Brescia – FTGI Ticinensis 25/12

Classifica: Jr Brescia e Velate punti 5, Parabiago 4, Franciacorta ed Amatori Genova 2, Biella 1, Ivrea e Ticinensis punti 0.

UNDER 16 SPAREGGI REGIONALI/RITORNO

Biella – CUS Genova 10/17 AND.7/28

Collegno – FTGI Ligues1 10/17 AND.7/31

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (II GIORNATA RITORNO)

CUS Genova – Chicken CUS Pavia 5/36

Biella – Parabiago 0/83

CUS Milano – Lions Tortona 95/0

Monza in pausa

Classifica: Monza punti 32, CUS Pavia 30, CUS Milano 25, Parabiago 20, CUS Genova 10, Tortona 9, Biella 0.