Rocchetta Nervina non è più isolata, venerdì l’inaugurazione del nuovo ponte

Rocchetta Nervina. Alle 11 di domani, venerdì 10 gennaio, verrà inaugurato il ponte di tipo Bailey che toglierà Rocchetta Nervina dall’isolamento in cui si trova dallo scorso 27 novembre, giorno in cui una frana ha reso impossibile il transito sulla sp68: l’unica via di accesso al borgo.

«Questa è la Liguria che lavora e che vogliamo – ha annunciato il governatore Giovanni Toti – Da questo weekend Rocchetta Nervina, comune nell’entroterra di Ventimiglia isolato dopo una frana dovuta al maltempo, tornerà ad essere raggiungibile grazie al nuovo ponte Bailey, che resterà installato finché non verrà costruita la nuova strada. I 300 abitanti dell’alta Val Nervia e le numerose attività commerciali potranno così tornare alla normalità. Forza Liguria, ci rialzeremo anche questa volta!».