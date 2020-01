Rocchetta Nervina, balli occitani e solidarietà con la musica live del Duo Janavel Folk&Doc Sonaires

Rocchetta Nervina. «Il Duo Janavel nasce ufficialmente il 20 settembre 2016 con lo scopo di portare in giro la musica tradizionale occitana & folk internazionale, adattandosi il più possibile alle esigenze ed alle richieste dei ballerini e degli organizzatori.

A noi non piace la musica malinconica, il nostro repertorio è composto da musica tradizionale allegra e divertente anche di nostra composizione. Cerchiamo di proporre balli e brani che siano conosciuti da tutti i ballerini presenti, in modo da dare a tutti la possibilità di divertirsi. Siamo inoltre attenti alla ricerca e allo studio di nuovi balli suggeriti dai ballerini stessi. I componenti sono Luca Fabre, ghironda e chitarra, e Mauro Capetta, fisarmonica» – fanno sapere gli organizzatori.

BalBosco ha cercato e voluto avere per Rocchetta ed i suoi abitanti, per i ballerini ed i curiosi che vorranno partecipare a questo particolare evento, musica dal vivo e non registrata. Due dei migliori musicisti occitani doc provenienti direttamente dalle vallate occitane del Piemonte, Luca e Mauro hanno dato subito la loro disponibilità per un buon motivo: dare calore e vicinanza agli abitanti di Rocchetta Nervina. Mauro di turno sabato pomeriggio si è preso un giorno di ferie perché conosce Rocchetta e perché ha partecipato per vari anni al festival delle fiabe. Anche questa una bella fiaba.

«Ballerine e ballerini venite numerosi a ballare e portare allegria con la nostra presenza agli abitanti di Rocchetta Nervina, nell’entroterra ligure. Una grande frana li ha isolati per un lungo periodo. Finalmente un ponte provvisorio è stato realizzato. Nei due giorni di solidarietà e vicinanza con Rocchetta, organizzati dalla Confesercenti, BalBosco ha risposto con entusiasmo presente.

BalBosco sarà nella piazza principale, dalle 14.30 di sabato 18 gennaio, per un avvicinamento alle danze e per continuare a ballare tutto il pomeriggio insieme, dalle 15.30. Altri eventi per tutti sono previsti: animazioni e musiche nelle piazze e nei carugi; Ristoranti e bar aperti per chi vuole rifocillarsi. Per i ristoranti si consiglia di prenotare in tempo. La nostra presenza sarà importante anche per scaldarci tutti insieme con le danze. In caso di pioggia è prevista una sala al chiuso.

Per chi non conosce il bellissimo paese di Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia, è situato subito dopo Dolceacqua, ed è l’occasione per conoscerlo. Saluti e arrivederci a Rocchetta Nervina!» – dicono gli organizzatori,

Per ulteriori informazioni, oltre al contatto Facebook, potete scrivere a balboscodoc@gmail.com