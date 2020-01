Rocchetta Nervina. Ha raggiunto stamane il cantiere sulla strada provinciale 68, la gru da 100 tonnellate necessaria per installare il nuovo ponte carrabile e togliere così Rocchetta Nervina dall’isolamento in cui si trova dallo scorso 27 novembre, quando una frana ha distrutto il ponte Raggio, al confine tra Dolceacqua e Rocchetta.

Con un braccio lungo 14 metri, la gru posizionerà il ponte ‘Bailey’, infrastruttura di tipo militare in metallo, che con i suoi 42 metri di lunghezza bypasserà la frana. Una soluzione, questa, che l’assessore Giacomo Giampedrone, nel corso di un sopralluogo a Rocchetta, aveva definito provvisoria. «In parallelo – aveva dichiarato Giampedrone – Si lavorerà al ripristino totale della infrastruttura provinciale, perché vogliamo ridare una strada degna di tale nome e non una soluzione provvisoria come spesso troppe volte accade in Italia, che poi diventa definitiva».

Domani, mercoledì 3 gennaio, una seconda gru, più piccola, inizierà ad assemblare le parti che costituiranno il ponte. La fine dei lavori è prevista per il 10 gennaio.