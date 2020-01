Ritrovate Eleonora e Valeria, ansia per famigliari e amici finita dopo 48 ore

Pieve di Teco. Per 48 ore in ansia: genitori, parenti e amici sono rimasti col fiato sospeso sino a quando a metà pomeriggio non è arrivata la notizia che tutti si aspettavano. Valeria e Eleonora, le gemelle di anni 15 che si era allontanate dallo loro casa di Pieve di Teco sono state ritrovate a Sanremo.

Da un due giorni erano scomparse dalla Valle Arroscia e da quel momento è iniziato un tam tam senza sosta sui social, mentre sui gruppi Whatsapp hanno continuato a rimbalzare messaggi e foto delle due giovani. Sembrava che si fossero allontanate in pullman. Qualcuno dice di averle viste a Sanremo Arma di Taggia.

Erano stati diffusi anche due numeri di telefono e soprattutto un appello dei genitori a contattare, in caso di rintraccio, i carabinieri della stazione di Pieve di Teco. Poi, oggi pomeriggio, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Valeria e Eleonora sono state ritrovate e stanno bene per buona pace dei loro familiari e dei loro amici che, senza sosta, hanno cercato di contattarle al cellulare.