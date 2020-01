Riprendono le attività sportive del Team Schiavetti Pallamano Imperia dopo la pausa per le festività natalizie

Imperia. Riprende questo weekend l’attività sportiva del Team Schiavetti Pallamano Imperia dopo la lunga pausa per le festività natalizie.

In realtà è già iniziata in quanto nel ponte della Befana il team del capoluogo ha organizzato un torneo per la categoria under 13 al quale hanno partecipato le società sportive dell’Abc Bordighera e del Ventimiglia entrambi con due squadre.

Ora largo alla squadra senior impegnata in casa sabato 11 gennaio alle 20.30 contro il Valpellice Pallamano mentre la squadra femminile farà visita in Francia in quel di Nizza all’ASBTP.

«In realtà entrambi le formazioni hanno trovato il modo di allenarsi nel periodo festivo – ci riferisce il dirigente Saul Convalle – ora tutte e due hanno degli avversari temibili da affrontare, dove non sono ammesse distrazioni, per continuare a rimanere tra i primi della classifica».

Il lungo fine settimana sportivo vede impegnate anche le ragazze dell’under 15 femminile sabato in trasferta a Mentone mentre i ragazzi saranno impegnati domenica a Bordighera nel secondo concentramento delle squadre liguri, ovvero la stessa Abc Bordighera, il Ventimiglia ed il Ginnastica Spezia, in gare valevoli per il campionato italiano.