Riprende il rugby in provincia di Imperia dopo la pausa natalizia

Imperia. Dopo aver sicuramente fatto massa muscolare e non solo, i rugbisti della Provincia di Imperia hanno ricominciato allenamenti serrati dal 7 gennaio.

Primo impegno in programma per la franchigia Union Riviera Rugby è l’importantissimo match di cartello di fronte ad una delle due big del girone di C1 nazionale. Arriva al “Pino Valle”, alle 14.30, il quotato Pavia, società e gruppo in crescita esponenziale da anni, avendo limato ingenuità giovanili e rimpolpato la rosa disponibile.

«Partita tutta da vedere perché la squadra allenata da Ardoino, Pozzati e Barbotto potrà disporre ancora del manipolo di under 18, più molti altri giovanissimi che hanno ben figurato finora. Il campo è sicuramente nelle migliori condizioni, dopo la manutenzione festiva e i suoi larghi spazi ben si addicono a due squadre manovriere, che non dovrebbero fare verbo del pacchetto di mischia. Partita da affrontare a viso aperto e con accortezze, rispettando il piano di gioco, anche perché un risultato positivo rilancerebbe le ambizioni della Union anche a livello di girone promozione. Appuntamento ad “Pino Valle”, club house apertissima e divertimento assicurato.

Nel novero delle altre formazioni della galassia ovale imperiese, si segnala la under 12 di Castaldo, Mariuccia Reitano e Marasco pronta al quadrangolare nell’ostico campo della Fontanassa di Savona: convocati i padroni di casa, il Sanremo e le Province dell’Ovest, come dire, avversari classici e cugini. Sarà l’occasione per fare il punto sulla crescita di molti, in una fase di età molto complessa e foriera di continue novità psicologiche e comportamentali. Evento delicatissimo e molto sentito. Vedremo, piccoli rugbisti crescono» – fanno sapere da Union Riviera Rugby.