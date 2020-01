Sanremo. Si è svolta oggi, 27 gennaio, l’assemblea dei soci della rete d’Impresa Sanremo On che ha visto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019, il rinnovo delle cariche del Cda e la definizione del programma eventi e attività che la rete intende svolgere per l’anno in corso.

Alla presenza di circa 50 esponenti delle varie e importanti aziende associate, è stato approvato un bilancio in attivo «che ci permetterà già nelle prossime settimane di lavorare su investimenti pubblicitari, social network e internet in generale, coinvolgendo tutte le attività partecipanti alla rete – dichiara il confermato presidente Roberto Berio – siamo ormai una realtà importante che ha considerazione nelle Istituzioni e negli sponsor di privati per portare avanti la nostra attività di promozione della nostra città».

Insieme alla nomina di Roberto Berio, sono stati confermati membri del CDA: Flavio Alborno, Walter Verdecchia, Walter Vacchino, Antonio Fontanelli, mentre fanno il loro ingresso Nicola Amelio e Paolo Tonelli, restano con la carica di consiglieri Paolo Piccone e Mirko Di Carlo.

Tra gli argomenti trattati la necessità di un confronto con il Comune su importanti problematiche oltre ad un ricco programma di iniziative e manifestazioni che Sanremo On ha consolidato negli anni e «che ci vedrà impegnati, insieme al Comune, per il Sanremo In Fiore, con la realizzazione di una settimana di eventi collegati, tra i quali una grande mostra a Santa Tecla dedicata ai Fiori delle Regine. Altre manifestazioni la Transalp di e-bike da Limone Piemonte a Sanremo, Sanremo con Gusto che vede nel Festival degli Chef la sua punta di diamante».