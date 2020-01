Ricco medagliere per gli Arcieri Imperiesi San Camillo al XXVII Trofeo Epifania Campionato Regionale Indoor Liguria

San Bartolomeo al Mare. Sabato e domenica scorsi si è svolto il XXVII Trofeo Epifania Campionato Regionale Indoor Liguria a San Bartolomeo.

Gli Arcieri Imperiesi San Camillo, che come ha voluto ricordare il presidente della Compagnia Arcieri San Bartolomeo Roberto Heger, nel 2020 compiono 40 anni di attività, hanno partecipato con 6 atlete e con 13 atleti distinguendosi in tutte le divisioni e presentando atleti di tutte le età.

Ricco il medagliere che va a sommarsi a quello già florido per la compagnia. Infatti sono stati conquistati 2 medaglie di bronzo con Zunino Mirko e Dardanelli Matteo; 2 medaglie d’argento con Dulbecco Eleonora e Giaccardi Giorgio; 5 quarti posti con Gugole Lorenzo, Volante Silvia, Cotta Arianna Volponi Simona e Ferri Guido; 4 quinti posti con Barbarino Gaia, Gallo Rayhan, Bortolossi Edis e Cintoli Bruno. Da evidenziare la prima partecipazione al Campionato Regionale Indoor per Vittorio Cassini, Giaccardi Giorgio, Dardanelli Matteo e Gallo Rayhan con buoni risultati per tutti.

Ultimi, ma non ultimi con i loro archi olimpici, Cassini Giacomo, categoria Ragazzi Maschile, e Ghilino Alessia, categoria Allieve Femminile, che hanno conquistato la medaglia d’oro aggiudicandosi anche il titolo di Campione Regionale Indoor 2020. Un buon auspicio per i prossimi eventi.