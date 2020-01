Ventimiglia. Tsukuri judo Ventimiglia partecipa al Memorial Serge Bruzat. In questa grande manifestazione organizzata dai cugini francesi, i judoka ponentini, appartenenti alla società Tsukuri affiliata all’ente di promozione sportiva CSEN, si sono presentati in 33, un sano gruppo in continua crescita grazie al buon lavoro svolto dai tecnici e dal grande impegno dei giovani atleti e delle loro famiglie sempre presenti ai vari eventi.

Un ricco bottino per cominciare questa magnifica stagione. I giovani judoka si sono confrontati con atleti francesi russi e belgi dimostrando che la voglia di crescere e confrontarsi e sempre al top. Ecco il medagliere oro: Di Giorno Marco, Mercurio Tania, Monterosso Nicolò, Rao Lorenzo, Catassi Federico, Morsia Andrea, Grillo Ginevra, Dragulin Walter, Mancarella Fernando, Morese Gabriele, Catassi Gabriele, Politi Francesco, Buccafurri Tommaso, Vecchiè Emanuele, Iannello Chris.

di 13 Galleria fotografica Memorial Serge Bruzat









Argento: Franze Marco, Conoscenti Stefano, Micael Grillo, Bosio Samuele, Masala Dino, Greco Alessandro, Cau Gaya, Centonze Marco, Zumbo Edoardo.

Bronzo: Pileio Martino, Rossi Stefano, Morabito Marco, Mancarella Antonio, Laudiero Giuseppe, Gagliano Gabriel, Borfiga Claudio, Facciolo Giovanni, Greco Arianna.

«Adesso – spiega lo staff tecnico – ci prepariamo per un altro evento a Bussero, alla competizione Tadashi Koike, gara dove ci ha già visto protagonisti nel 2018 e nel 2019 conquistando un bronzo 2018 e un argento 2019 nella classifica per società. Cerchiamo sempre di stimolare i nostri ragazzi perché crediamo nell’educazione tramite lo sport così da formare i ragazzi non solo al gesto sportivo ma soprattutto al senso civico e ai valori».