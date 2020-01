Imperia. Si è tenuta ieri a Bologna l’assemblea della Direzione nazionale del Psi.

A guidare la delegazione ligure c’erano gli imperiesi Fabio Natta, responsabile nazionale Enti locali del Garofano e Roberto Saluzzo, consigliere comunale del capoluogo e vicesegretario regionale.

In Emilia per le Regionali che si svolgeranno il 26 gennaio il Psi in alleanza con i Repubblicani e “Più Europa” sostiene il candidato del Centrosinistra Stefano Bonaccini.

In Liguria i socialisti potrebbero presentare liste in abbinamento con “Più Europa” e il movimento dei sindaci.