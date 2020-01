Reggio Calabria, parla Claudio Scajola: «Credo nella giustizia. Non mi dimetto da sindaco»

Reggio Calabria. «Speravo che si risolvesse già in primo grado, poiché sono uomo di istituzioni e credo nella giustizia, vuol dire che ciò che non è stato sufficiente in primo grado, sono certo si risolverà nel secondo grado. In confronto alla richiesta di condanna del pm e di tutta l’inchiesta, mi pare che si sia sostanzialmente sgonfiata». Sono le dichiarazioni di Claudio Scajola al termine della lettura della sentenza con la quale il tribunale collegiale di Reggio Calabria lo ha condannato a due anni con sospensione condizionale della pena.

Per la prima volta nella sua vita, l’ex ministro dell’Interno e attuale sindaco di Imperia ha ricevuto una condanna, seppur in primo grado. «Non mi dimetto dalla carica di sindaco – ha aggiunto – Proseguo il mio lavoro ancora con più impegno di prima, perché nulla di questo entra con la mia attività amministrativa e nulla di questa condanna in primo grado ha a che fare con reati contro patrimonio».

E ancora, come già dichiarato più volte in precedenza: «Ribadisco che mi sono interessato, nei limiti di quanto possibile, con le ambasciate per vedere se era possibile l’asilo politico, non credo che questo sia un reato e l’ho sempre dichiarato dal primo giorno e nei successivi gradi di giudizi. Mi auguro che venga confermato il mio comportamento nei termini di legge come persona corretta, che credo di essere». Alla domanda, se sia normale per un uomo dello Stato come Scajola pensare di chiedere asilo politico per un condannato per concorso esterno, afferma: «Ho cercato di aiutare non Matacena, ma una donna in assoluta difficoltà e affanno, che necessitava di avere aiuto».