Rari Nantes Imperia, i fratelli Taramasco tornano in giallorosso

Imperia. Prosegue la campagna acquisti della Rari Nantes Imperia maschile, ad opera del direttore sportivo Poracchia e di Mister Fratoni: i fratelli Taramasco tornano ad indossare la calotta giallorossa. Il club imperiese si è assicurato le prestazioni degli atleti per un anno, in prestito alternativo dalla Rari Nantes Savona. Disputeranno, così, le giovanili con il sodalizio biancorosso mentre saranno tesserati per la Prima Squadra con la Rari Nantes Imperia che parteciperà al campionato di Serie B.

Il più esperto è Filippo Taramasco, centrovasca imperiese classe 2001, che ha iniziato a giocare a pallanuoto alla Piscina Cascione, all’età di 9 anni, e nella stagione 2017/18 ha vinto il campionato di Serie C con la Rari Nantes Imperia. Ha scritto capitoli importanti della carriera personale con le giovanili della Rari Nantes Savona, vincendo lo scudetto Under17. E nelle passate stagioni ha già collezionato presenze in Serie A1.

Nicola Taramasco, classe 2004, è un centrovasca imperiese con spiccate doti offensive. Anche lui fa l’esordio alla Cascione: prima nel Nuoto, con gli insegnamenti di Gabriella Sappa e di Federica Atzori. Poi a 10 anni sceglie la Pallanuoto, trasferendosi al Savona un paio di stagioni più tardi. E’ due volte Campione d’Italia con gli Under17 e vicecampione nazionale Under15.

Nelle giovanili imperiesi, i mentori dei fratelli Taramasco sono stati Nicola Rosso ed Enrico Gerbò. Filippo ritroverà Mister Stefano Fratoni, già suo allenatore, mentre Nicola, come guide tecniche, ha avuto anche Marco Capanna, Andrea Amelio e Daniele Ferrari.