Rari Nantes Imperia, Giacomo Rocchi torna in giallorosso

Imperia. Il mancino classe 1991, insieme al fratello Filippo, compone la quarta coppia di fratelli presenti in Rari quest’anno. La calottina giallorossa numero ‘4’ ritrova uno degli storici padroni: Giacomo Rocchi! Il mancino è tornato alla Rari Nantes Imperia, con la quale disputerà la serie B 2020, e si sta già allenando da diverse settimane con la Prima Squadra che esordirà a Torino, sabato 18 gennaio.

Giacomo Rocchi (mancino, classe 1991) è uno dei migliori prodotti del vivaio imperiese, a cavallo del nuovo millennio. Come i fratelli Filippo e Niccolò (ai quali ha dedicato il tatuaggio all’altezza del cuore) ha cominciato a giocare a pallanuoto nelle giovanili della Rari. Conquistando svariati caps nelle Nazionali Giovanili, sotto la guida di Paolo Zizza.

In carriera ha giocato anche nel Como Nuoto, prima di tornare in Rari con la quale ha sfiorato la Serie A1 nel 2017.

Insieme a capitan Filippo compone la quarta coppia di fratelli presenti nella Prima Squadra della Rari in questa stagione, con i Fratoni, i Merano ed i Taramasco.