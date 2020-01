Rari Nantes Imperia, esordio a Torino per le ragazze

Imperia. Nel week-end, la stagione agonistica della Rari Nantes Imperia entrerà definitivamente nel vivo.

Sabato 25 gennaio, alle 11, avverrà la presentazione ufficiale (aperta a pubblico e media) delle Prime Squadre presso la piscina Cascione. Sfileranno così i team del Nuoto Agonistico, della Pallanuoto Femminile e Maschile.

Proprio i ragazzi saranno impegnati nel pomeriggio di sabato 25 gennaio con il campionato di serie B. Alle 18, la formazione allenata da Stefano Fratoni debutterà finalmente alla Piscina Cascione e vorrà riscattare la sconfitta di Torino. Avversario la Rari Nantes Sori: squadra storica e tra le pretendenti alla promozione. Arbitrerà Pusineri e il delegato sarà Salino.

Come la maschile, anche la Rari Nantes Imperia in rosa, allenata da Merci Stieber, farà il suo esordio stagionale assoluto nel capoluogo piemontese. L’avversario sarà Aquatica Torino, con fischio di inizio del signor Fusco alle 19 di domenica 26 gennaio, presso la Piscina di corso Galileo Ferraris. Le compagini, l’anno scorso impegnate nello stesso girone di serie B, si sono già incontrate diverse volte nelle amichevoli pre-stagionali in preparazione alla serie A2.