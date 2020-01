Rari Nantes Imperia, Carla Comba si unisce alla squadra

Imperia. Carla Comba è una nuova giocatrice della Rari Nantes Imperia. Arriva dall’Argentina l’ultimo puntello della squadra giallorossa che, da domenica 26 gennaio, disputerà il campionato di Serie A2 Girone Nord.

Carla Comba è nata a Rosario nel 1991 ma conosce bene l’italiano ed i nostri campionati, avendo già giocato in A1 con NC Milano e in A2 con Como Nuoto. E’ attualmente il capitano della Nazionale argentina. E’ una centroboa che può essere adattata sia in posizione 4 che in 5. Un doppio filo lega Carla Comba alla nostra città, dato che Imperia e Rosario sono gemellate.

La ‘rosarina’ ha già disputato i primi allenamenti con le nuove compagne per prepararsi all’esordio stagionale contro Aquatica Torino e ha preso contatto con la realtà imperiese:” La città mi piace molto perché avere il mare vicino è sempre bello. La squadra ha grande potenziale: le compagne sono tutte più giovani di me ma sono sicura che avrò qualcosa di nuovo da imparare. Io proverò a trasmettere un po’ della mia ‘garra’ argentina.” Queste le prime parole in giallorosso.

L’atleta argentina insieme alla squadra femminile, alla squadra maschile ed al nuoto agonistico verranno presentati sabato 25 gennaio alla piscina Cascione alle 11.