Cipressa. Restano ancora latitanti i due malviventi che nel tardo pomeriggio di ieri hanno fatto irruzione all’interno della tabaccheria sull’Aurelia al confine tra i Comuni di Cipressa e Costarainera. Al momento di loro si sa poco o nulla: si tratta di due uomini, entrati nel negozio con il cappuccio della felpa calato fin sugli occhi, una maschera sul viso e i guanti. Nessun accento o inflessione particolare per comprenderne la provenienza.

Uno di loro impugnava una pistola, ma non ci sono certezze che si trattasse di un’arma vera. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi di una pistola giocattolo. Mentre uno dei rapinatori minacciava il titolare della tabaccheria, l’altro apriva la cassa per prelevare l’intero incasso della giornata, di circa 1000 euro.

I due poi sono fuggiti a piedi, con i soldi, qualche pacchetto di sigarette e gratta e vinci.

Al momento sembra esclusa l’ipotesi di un terzo complice che attendesse i due fuori dal locale, a bordo di un’auto in sosta. Ma solo le indagini potranno chiarire la dinamica di quanto accaduto.