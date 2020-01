Imperia. Una donna, probabilmente affetta da problemi psichici, intorno alle 6 di stamattina, ha preso preso a martellate le vetrate di due negozi a Porto Maurizio, nella centralissima via Cascione e, subito dopo, nel vicino corso Garibaldi dove è stata rintracciata dalla polizia avvertita da un negoziante che ha dato l’allarme.

In via Cascione è stata presa di mira la vetrata dell’agenzia immobiliare Tecnorete, mentre in corso Garibaldi quella del negozio di abiti usati “Altro modo di vestire“.

E’ intervenuta, quindi, la polizia avvisata dal commerciante che aveva assistito alla scena.

La donna che si era nascosta all’interno del negozio di corso Garibaldi subito dopo aver infranto la vetrata è stata bloccata dagli agenti.