Raggiunto il numero minimo di bambini: l’asilo Caldani di Molini di Triora non chiuderà

Molini di Triora. L’asilo Caldani di Molini ha raggiunto il numero minimo di bambini, scongiurando così una possibile chiusura.

«Per noi genitori è più che un successo! Soprattutto considerando che 4 dei 5 bambini iscritti sono frutto del progetto di ripopolamento di “Glori the place to be” e sono figli di genitori arrivati in valle negli ultimi 4 anni!».