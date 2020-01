Sanremo. Da alcuni anni esiste una collaborazione proficua tra il Comune di Sanremo e i “geometri” dell’istituto Colombo.

I geometri (indirizzo CAT) della 4A CAT e 5A CAT sono ora stati incaricati, dal Comune di Sanremo, dal comitato Peba e nello specifico dagli architetti Saviozzi A., Galdi V. e Soleri M., di mappare la situazione della viabilità nelle zone centrali di Sanremo per rilevare lo stato dei parcheggi per disabili delle vie più frequentate della città al fine di capire se effettivamente sono fruibili e accessibili oppure sono condizionate da elementi esterni che creano difficoltà di accesso.

Dopo un incontro teorico avvenuto nei giorni scorsi, a breve verrà effettuato un sopralluogo dei ragazzi per le vie della città al fine di individuare le situazioni più critiche.

Così la professoressa Barbara Ratto, tra le referenti del progetto: «Alla base di questa collaborazione con il Comune di Sanremo, che dura dallo scorso anno, abbiamo un duplice obiettivo: sensibilizzare i progettisti sul proprio ruolo e sull’importanza dell’inclusività, per la sicurezza e il benessere di tutti gli utenti, e porre l’attenzione delle P.A. sulla necessità di predisporre e utilizzare i cosiddetti PEBA – Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – come strumento migliorativo in termini di sicurezza e fruibilità dei tessuti urbani. I nostri ragazzi potranno così offrire, con le competenze che hanno acquisito, un contributo professionale e utile alla nostra città».