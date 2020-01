Promozione, Via dell’Acciaio supera la Dianese&Golfo

Diano Marina. Torna sconfitta la Dianese&Golfo dalla trasferta contro Via dell’Acciaio.

I dianesi hanno infatti perso 1 – 0 la partita valida per la 18esima giornata del girone A di Promozione, andata in scena domenica. La squadra rimane così con 25 punti in classifica.

Domenica 2 febbraio tornerà in campo per affrontare Ceriale Progetto Calcio.